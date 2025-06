Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,15%)

agenzia

Si attenuano timori dopo annuncio Trump su tregua Iran-Israele

ROMA, 24 GIU – La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, sostenuta dall’ottimismo su un raggiungimento di una interruzione temporanea delle ostilità sul fronte mediorientale tra Israele e Iran, come comunicato dal presidente americano Donald Trump. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza dell’1,15% a quota 38.794,73, con un guadagno di 440 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene debole: ai minimi in un anno sul dollaro, a un livello di 146, e a 169,20 sull’euro.

