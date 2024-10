Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,75%)

agenzia

Lo yen si svaluta su dollaro ed euro

TOKYO, 03 OTT – La Borsa di Tokyo inizia la seduta in aumento, trainata dal nuovo indebolimento dello yen che dà slancio al settore export dopo i recenti apprezzamenti della valuta a seguito delle presidenziali del partito liberal-democratico a capo del governo. In apertura l’indice di riferimento Nikkei avanza dell’1,75%, a quota 38,469.70, con un guadagno di 660 punti. Le aspettative di un posticipo dei rialzi dei tassi d’interesse in Giappone, come fatto intendere dal nuovo capo dell’esecutivo Shigeru Ishiba, fanno perdere vigore allo yen, che si deprezza a 146,90 sul dollaro e a 162,10 sull’euro.

