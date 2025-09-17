Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,29%)

agenzia

Attesa riunioni Fed e Boj. Yen si rafforza su dollaro

TOKYO, 17 SET – La Borsa di Tokyo inizia le contrattazioni col segno meno, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto quando l’indice di riferimento è ai massimi di sempre e in attesa della riunione della Federal Reserve e – nella seconda parte della settimana – della Bank of Japan (Boj). In apertura il Nikkei cede lo 0,29% a quota 44.771,22, con una perdita di 131 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 146,20, mentre si indebolisce sull’euro a 173,60.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA