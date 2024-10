Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,35%)

agenzia

Pesa risultato elettorale in Giappone, yen si svaluta

TOKYO, 28 OTT – La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in leggero calo, dopo l’esito delle elezioni parlamentari in Giappone nel fine settimana, che decretano la perdita della maggioranza alla Camera Bassa per il partito che guida la coalizione di governo, i Liberal-democratici; la svalutazione dello yen, tuttavia, torna a dare slancio al settore export. In apertura l’indice di riferimento Nikkei segna un ribasso dello 0,35%, a quota 37,779.59, cedendo 134 punti. Sul mercato valutario la valuta nipponica perde terreno sul dollaro, a un livello di 153,20, e sull’euro a 165,40.

