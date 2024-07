Borsa: Tokyo, apertura in ribasso (-0,71%)

agenzia

Cambi, yen si rafforza su dollaro ed euro

TOKYO, 24 LUG – La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno meno, in scia alla battuta d’arresto del mercato azionario Usa, con la tecnologia nuovamente sotto pressione. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,71% a quota 39,312,70, e una perdita di 281 punti. Sul fronte dei cambi lo yen inverte la rotta e si apprezza sul dollaro a 155,90, in attesa dei dati dall’inflazione Usa, e sull’euro a 169,10.

