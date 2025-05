Borsa: Tokyo, apertura poco variata (+0,04%)

agenzia

Nikkei ai massimi in due mesi e mezzo, yen stabile

TOKYO, 14 MAG – La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni poco mossa, dopo la chiusura mista degli indici azionari Usa e con gli investitori che guardano a possibili sviluppi delle trattative in Giappone sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei si assesta sui massimi in due mesi e mezzo e segna una variazione appena positiva dello 0,04%, a quota 38.198,97. Sul fronte dei cambi lo yen si rivaluta leggermente sul dollaro a 147,60, mentre è debole sull’euro trattando a 165,10.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA