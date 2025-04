Borsa: Tokyo apre in netto aumento (+3,8%)

agenzia

Segue l'accelerazione di Wall Street dopo pausa dazi Usa

TOKYO, 10 APR – La Borsa di Tokyo apre la seduta in sostenuto aumento, trainata dall’accelerazione degli indici azionari statunitensi, dopo la pausa sui dazi reciprochi decisa dal presidente americano Trump, e malgrado le tensioni ancora presenti tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza del 3,8%, superando in breve nel corso degli scambi quota 34mila, con un aumento di quasi 2.300 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro, dando nuovamente slancio al settore dell’export, a quota 147,40, e anche sull’euro a 161,50.

