Borsa Tokyo: chiusura in aumento (+0,77%), aggiorna record
Indice Nikkei consolida guadagni, yen debole su dollaro
TOKYO, 18 AGO – La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, aggiornando per il secondo giorno consecutivo i massimi di sempre, in scia al record del Dow Jones Usa, e l’indebolimento dello yen – che da slancio ai titoli dell’export. Il listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,77%, a quota 43.714,31, con un guadagno di 336 punti. Sul fronte valutario la divisa nipponica perde terreno sul dollaro, a 147,40, e a 172,40 sull’euro.
