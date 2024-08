Borsa: Tokyo corre (+3,4%) con calo dello yen, piatta l’Asia

agenzia

In lieve rialzo i future sull'avvio dell'Europa, Londra incerta

MILANO, 13 AGO – La buona seduta per il Nasdaq, con il ritorno degli acquisti su Nvidia, e il chiaro calo dello yen dopo le turbolenze che avevano provocato il crollo del listino azionario di una settimana fa hanno portato a un’ottima seduta per la Borsa di Tokyo, che chiude con l’indice Nikkei 225 in aumento del 3,4%. Piatti gli altri mercati asiatici dell’area del Pacifico, con Shanghai e Shenzhen che si avviano alla conclusione con una limatura rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%. In marginale rialzo i future sull’avvio delle Borse europee, con Londra incerta.

