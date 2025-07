Borsellino: Presidente Corte Appello Palermo, ‘non ci rassegniamo a non conoscere verità’**

agenzia

Palermo, 18 lug. “Non ci rassegniamo a non conoscere tutta la verità sulle stragi e questo impegno non riguarda solo i magistrati, ma deve coinvolgere tutte le forze sane di questo Paese. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari, e lo dobbiamo alla nostra democrazia altrimenti destinata a rimanere incompiuta”. Sono le parole del Presidente della Corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca, che ha aperto al palazzo di giustizia ‘Le sfide della criminalita’ organizzata transnazionale – Scenari europei e latino-americani della cooperazione giudiziaria internazionale’, convegno a cui partecipano magistrati di tutto il mondo. “Borsellino come Falcone aveva compreso l’importanza della cooperazione internazionale nel contrasto alle mafie”, ha concluso Frasca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA