Borsen Zeitung, con Messina risultati record per Intesa Sanpaolo

agenzia

Appena riconfermato ceo della banca: "dirige con mano ferma"

MILANO, 05 MAG – Intesa Sanpaolo è l’elemento “tranquillizzante nel panorama bancario italiano”, caratterizzato da un’ondata di offerte di acquisizione. Messina, appena riconfermato alla guida del gruppo, “dirige l’istituto con mano ferma”. E’ questa l’analisi di Borsen Zeitung che riepiloga i 10 anni di Carlo Messina alla guida di Intesa Sanpaolo. Carlo Messina, figlio di un banchiere appassionato di opera, buona cucina e arti visive, dopo aver studiato all’Università Luiss di Roma, ha iniziato la sua carriera presso la Bnl, oggi parte di BNP Paribas, per poi passare al Banco Ambrosiano Veneto. Dal 2008 è in Intesa Sanpaolo, dove ha ricoperto, tra l’altro, la carica di Cfo. Intesa Sanpaolo, con la guida di Carlo Messina, ha ottenuto “risultati impressionanti. Dall’inizio del 2014 la banca ha ottenuto il miglior risultato tra le banche europee, con un rendimento totale per gli azionisti del 259%. Da allora gli azionisti hanno ricevuto 34 miliardi di euro in dividendi in contanti. Il prezzo delle azioni è aumentato del 162%. E nel 2024 Intesa ha raggiunto un utile record di 8,7 miliardi di euro”. L’istituto bancario, nato da una serie di fusioni, ha anche “notevolmente ampliato le sue attività di gestione patrimoniale e di bancassicurazione. Con la conferma del management team è pronta ad iniziare una nuova fase di crescita”. Dopo l’acquisizione di Ubi Banca nel 2020, Intesa Sanpaolo non può fare altre acquisizioni in Italia per ragioni antitrust”, spiega ancora Borsen Zeitung.

