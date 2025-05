Bosch Mobility Aftermarket presenta le ultime novitá ad Autopromotec…

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – La divisione Mobility Aftermarket di Bosch presenta le ultime novitá per le officine presso il Padiglione 30, Stand D6, durante la trentesima edizione di Autopromotec, la Fiera biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico in programma a Bologna dal 21 al 24 maggio 2025. Bosch ha introdotto un importante aggiornamento al suo software di diagnosi ESI(tronic), ampliandolo con una serie di nuove funzioni per l’assistenza professionale in officina. ESI[tronic] riunisce in un’unica piattaforma software le funzionalitá di diagnosi con lo sblocco dei gateway di sicurezza di molti marchi, le istruzioni di riparazione, nonchê l’accesso diretto alla documentazione originale di diverse case auto. Inoltre, a partire dal 2025, é disponibile la diagnosi avanzata del marchio Tesla. I sistemi di assistenza alla guida costituiscono ormai equipaggiamenti standard nella maggior parte dei veicoli in circolazione, contribuendo significativamente alla sicurezza sulla strada. Tuttavia, per garantire che questi sistemi funzionino in modo affidabile é necessario che i sensori, le telecamere e i radar siano accuratamente calibrati. Bosch ha sviluppato un sistema per la ricalibrazione efficiente dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), indipendente dalla marca del veicolo, grazie al software di calibrazione ADAS One Solution. ADAS One Solution aiuta i professionisti delle officine a configurare il proprio dispositivo di calibrazione in modo semplice e veloce, garantendo impostazioni precise per i vari sistemi ADAS di un veicolo e rispettando le rigorose specifiche dei costruttori. Il nuovo report Bosch sfrutta la digitalizzazione e la connettivitá per offrire alle officine una valutazione semplice, veloce e trasparente dello stato del veicolo usato. ESI[tronic], in combinazione con il modulo di diagnosti KTS 560 o 590, é in grado di leggere e analizzare i dati memorizzati nel veicolo. Una funzione innovativa del software raggruppa i dati per fornire un report Bosch indipendente. Il report elencherá: i codici errore memorizzati nel veicolo (DTC), gli eventi registrati nel sistema EDR (Event Data Recorder) la cosiddetta ‘scatola nera’, lo stato del service, i chilometraggi memorizzati e lo stato di salute della batteria (SoH) ad alta tensione. La quota di veicoli elettrici in Europa continua a crescere costantemente. Di conseguenza, le officine cominciano a ricevere richieste di test e riparazioni professionali dei componenti e delle batterie ad alta tensione. Bosch ha sviluppato tre nuovi dispositivi per il test e la relativa ricarica dei moduli delle batterie ad alta tensione che saranno presto disponibili anche sul mercato italiano. Questi dispositivi compatti e portatili consentono alle officine di diagnosticare con precisione lo stato di carica (SoC) e lo stato di salute (SoH) delle celle batterie di trazione dei veicoli elettrici di ultima generazione, permettendo cosí di effettuare riparazioni mirate per migliorare le prestazioni della batteria. Per supportare l’officina anche nella riparazione dei sistemi A/C, Bosch ha introdotto nel suo portafoglio i componenti fondamentali del sistema A/C del veicolo. Dal 2024 sono disponibili compressori e condensatori, e dal 2025 la gamma é stata ampliata con essiccatori, valvole di espansione ed evaporatori per veicoli dei diversi costruttori. Oggigiorno l’intero sistema A/C gioca un ruolo importante nella gestione termica, specialmente nei veicoli elettrici. Se precedentemente il sistema A/C veniva utilizzato solo esclusivamente per il raffreddamento dell’abitacolo, oggi viene impiegato anche per raffreddare i componenti del gruppo propulsore dei veicoli ibridi ed elettrici e per mantenere la batteria, il motore elettrico e l’elettronica di potenza a livelli di efficienza ottimali. Negli ultimi decenni il settore automotive ha subito una trasformazione radicale guidata dall’innovazione tecnologica. L’emergere di nuove tecnologie ha portato a un cambiamento significativo nel modo in cui viene svolto il lavoro in officina. L’emergere di nuovi componenti e, in particolare, di sistemi tecnologicamente complessi richiede un impegno considerevole di tutta la filiera del settore aftermarket, dal produttore al distributore fino all’officina in termini di competenza, reperimento delle informazioni e strumenti adeguati ad affrontare in modo efficiente le sfide tecnologiche di oggi e del prossimo futuro. In questo scenario di trasformazione, la rete globale di officine premium indipendenti Bosch Car Service e la rete internazionale di officine automotive AutoCrew sono pronte ad affrontare le sfide tecnologiche del futuro. Il Progetto “Specialista Elettrico Ibrido” rappresenta un’ulteriore opportunitá per Ia rete Bosch Car Service per portare le Officine ancora piú vicino alle esigenze del cliente ed essere la miglior scelta per i veicoli di nuova generazione. foto: ufficio stampa Bosch Italia (ITALPRESS). tvi/com 21-Mag-25 12:05

