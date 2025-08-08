++ Botulino: 2 le vittime, tre indagati per omicidio colposo ++

agenzia

Pm Paola, iscritti venditore ambulante e legali ditte

PAOLA, 08 AGO – Sono tre gli indagati, a vario titolo, per omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive in relazione al caso di botulino a Diamante (Cosenza). Lo rende noto la Procura di Paola sottolineando che gli indagati sono il commerciante ambulate che avrebbe venduto il prodotto contaminato e i legali rappresentanti di due ditte che avrebbero fornito gli alimenti utilizzati per la preparazione dei prodotti venduti. Le persone decedute sono un uomo originario del Napoletano e una donna residente nel cosentino, deceduta nella giornata di ieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA