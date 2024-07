Boxe azzurra preoccupata, Carini ‘decide Cio,io mi adeguo’

agenzia

L'azzurra domani sul ring contro l'algerina Khelif, è polemica

PARIGI, 31 LUG – “Io devo adeguarmi a quello che ha deciso il Cio, quindi domani andrò sul ring e darò tutta me stessa”. E’ il pensiero di Angela Carini, 25enne napoletana che domani alle 12.20, in un match della categoria 66 kg, dovrà vedersela con l’algerina Imane Khelif, al centro di varie polemiche fra controlli sul testosterone a cura del Cio e i test dell’Iba sul Dna, che l’anno scorso evidenziarono cromosomi XY nell’organismo della nordafricana. Dall’entourage della nazionale di pugilato filtra anche preoccupazione per quanto potrà succedere, mentre il presidente della Fpi Flavio D’Ambrosi preferisce affidarsi “a un silenzio istituzionale”.

