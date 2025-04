Bozza documento Ue, dazi sui prodotti Usa fino al 25%

agenzia

Al 10% per diverse categorie di beni statunitensi

LUSSEMBURGO, 07 APR – I dazi che l’Ue metterà in campo dal 15 aprile in due tranche – l’altra è prevista il 15 maggio – prevedono tariffe sui prodotti americani fino al 25%. E’ quanto si legge nella bozza del documento della Commissione che l’ANSA ha visionato e nel quale sono specificati i codici delle categorie di prodotti che saranno sottoposte alle misure dell’esecutivo comunitario. Gran parte delle tariffe è al 25% ma per diverse categorie i dazi saranno al 10%.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA