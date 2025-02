Bozza Ue, InvestEu mobilita altri 50 miliardi investimenti

agenzia

Pacchetto semplificazioni, aumentate garanzie di 2,5 miliardi

BRUXELLES, 20 FEB – La Commissione Ue interverrà su InvestEu, lo strumento per supportare investimenti su settori strategici e infrastrutture nell’Ue con supporti a pmi e startup. La mossa sarà tra le misure per la semplificazione con i primi pacchetti ‘omnibus’ attesi già la prossima settimana. Secondo una bozza vista dall’ANSA si prevede un aumento delle garanzie di 2,5 miliardi di euro, portate a 28,6 miliardi totali. E si stima una capacità di finanziamento aggiuntiva di 50 miliardi privati e pubblici: 25 miliardi con le maggiori garanzie, e altri 25 miliardi con sostegni da strumenti gestiti dalla Bei e dal Fondo europeo per gli investimenti.

