Bozza vertice Ue, ‘tregua solo con accordo di pace’

agenzia

'Kiev e Europa devono essere al tavolo',sherpa continuano lavoro

BRUXELLES, 03 MAR – Una tregua in Ucraina “può avvenire solo come parte di un accordo di pace comprensivo” e “qualsiasi accordo deve essere accompagnato da garanzie di sicurezza solide e credibili per l’Ucraina”. Lo si legge nell’ultima bozza di conclusioni del vertice straordinario Ue sulla difesa di giovedì prossimo. “Non ci possono essere negoziati sull’Ucraina senza l’Ucraina” e – precisa – senza l’Europa se le trattative “riguardano la sicurezza europea”. Gli sherpa continuano comunque il lavoro anche alla luce del veto sul sostegno a Kiev minacciato Budapest, che invece è pronta ad allinearsi alla posizione dei 27 sul piano di riarmo. I 27 leader Ue, sottolineando la necessità che gli Stati membri “continuino ad aumentare in modo sostanziale la spesa per la difesa”, invitano “la Commissione a proporre ulteriori fonti di finanziamento per la difesa a livello dell’Ue, anche attraverso una maggiore flessibilità nell’uso dei fondi strutturali, e a presentare rapidamente proposte pertinenti”. Lo si legge nell’ultima bozza di conclusioni del vertice Ue straordinario di giovedì prossimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA