Bracconaggio, in azione in provincia di Roma le guardie della Lipu in collaborazione con i carabinieri forestali: 17 persone denunciate

Roma, 30 dicembre 2024 – L’operazione Recall ha portato al sequestro di 12 richiami elettronici oltre a decine di allodole, tordi, storni e pispole

17 denunciati e 16 fucili sequestrati, 17 sanzioni amministrative per un totale di quasi 3mila euro. Si è conclusa nei giorni scorsi l’operazione Recall , realizzata tra ottobre e dicembre di quest’anno in provincia di Roma tramite controlli congiunti di guardie volontarie venatorie della Lipu e militari del Gruppo di Roma dei Carabinieri forestali.

Le azioni dei volontari e delle forze dell’ordine si sono concentrate in aree dove erano presenti allodole e tordi nei confronti dei quali si esercitava la caccia illegale con l’uso di richiami elettronici, strumenti che, riproducendo il verso degli uccelli, attirano gli animali facilitandone l’abbattimento da parte dei bracconieri. Ottobre e novembre sono infatti i mesi durante i quali queste specie migrano attraverso i territori della regione Lazio.

L’operazione Recall ha portato, nel complesso, a 17 persone denunciate e alla contestazione, in 14 casi, per l’utilizzo di richiami elettromagnetici, per l’abbattimento, in 2 casi, di specie protette e in 3 casi a specie particolarmente protette e, infine, in due casi, per la manipolazione di anelli.

17 le sanzioni amministrative, 12 delle quali per omesse segnature, 2 per mancato versamento delle tasse e 3 per il mancato rispetto della normativa sulla circolazione fuoristrada. Nel complesso sono stati sequestrati 12 richiami elettronici e, per quanto riguarda la fauna abbattuta, 27 allodole, 4 tordi bottaccio, 1 volpoca, 1 verzellino, 4 storni, 7 pispole e 1 strillozzo.

Quest’anno sono state inoltre sequestrate a un cacciatore umbro sei allodole, utilizzate come richiami vivi, ai quali erano stati applicati anelli manipolati.

” La pluriennale collaborazione con il Gruppo Carabinieri forestali di Roma è ancora una volta risultata molto preziosa nella lotta al bracconaggio in provincia di Roma – dichiara Andrea Benvenuti, coordinatore regionale della Vigilanza della Lipu – L’operazione Recall conferma ancora una volta l’importanza di non abbassare la guardia e garantire un sistema di controlli efficace che assicuri il rispetto della legge e la tutela della fauna selvatica “.

La Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) prevede all’allegato IV il divieto di utilizzare registratori. Inoltre, la legge 157/92 sulla protezione della fauna e del prelievo venatorio prevede all’articolo 21 il divieto di utilizzo di richiami a funzionamento elettronico e stabilisce, all’articolo 30, per il loro utilizzo, la sanzione penale con un’ammenda fino a 1.549 euro.

