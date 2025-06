Brasile: al via processo Bolsonaro per tentato colpo di Stato

agenzia

Brasilia, 10 giu. (Adnkronos/afp) – Jair Bolsonaro è comparso davanti alla Corte Suprema del Brasile per il processo a suo carico, in cui l’ex presidente brasiliano è accusato di aver pianificato un colpo di Stato. Dovrà rispondere alle domande di avvocati e giudici sul suo presunto ruolo in un'”organizzazione criminale” che ha complottato per strappare il potere al vincitore delle elezioni Luiz Inácio Lula da Silva, che lo ha battuto di misura alle elezioni del 2022.

