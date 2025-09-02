Brasile, Bolsonaro non sarà in aula a processo per tentato golpe

agenzia

Difesa ex presidente cita motivi salute per sua mancata presenza

BRASILIA, 01 SET – L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro non sarà presente all’apertura del processo davanti alla Prima sezione della Corte suprema verdeoro che lo vede imputato per il presunto piano di colpo di Stato tra fine 2022 e gennaio 2023. Lo riferisce il sito di Cnn Brasil, citando i suoi avvocati Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno. La difesa di Bolsonaro ha spiegato che l’ex presidente, agli arresti domiciliari, avrebbe voluto comparire in aula all’apertura del processo martedì 2 settembre, ma che a causa delle sue condizioni di salute non sarà possibile. Bolsonaro, che rischia fino a 43 anni di carcere, seguirà quindi le udienze in tv, come farà la maggior parte degli altri sette coimputati del cosiddetto ‘nucleo 1’, ossia il vertice della presunta organizzazione criminale armata tra cui ex ministri, generali e stretti collaboratori di Bolsonaro all’epoca dei fatti. Dei sette, sinora, solo l’ex ministro della Difesa, Paulo Sérgio Nogueira, ha confermato la sua presenza in aula, mentre altri, compreso il candidato vicepresidente nel 2022, generale Braga Netto (ai domiciliari dallo scorso dicembre), e l’ex ministro della Giustizia, Anderson Torres, parteciperanno da remoto o da casa. Il processo, che dovrebbe durare fino al prossimo 12 settembre, prevede cinque giornate di udienze davanti ai giudici della Corte suprema Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA