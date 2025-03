Brasile: Corte Suprema accusa Bolsonaro di tentato colpo di Stato

agenzia

Brasilia, 26 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – La Corte Suprema del Brasile ha accolto all’unanimità la denuncia della Procura generale sul tentato golpe di Jair Bolsonaro e di sette suoi alleati: l’ex presidente e i suoi fedelissimi sono accusati dei crimini di rivolta e tentato colpo di Stato dopo gli attacchi alle istituzioni di Brasilia dell’8 gennaio 2023. “Ci sono prove ragionevoli a sostegno della denuncia” presentata dalla procura, ha affermato il relatore del caso presso la Corte Suprema, il giudice Alexandre de Moraes, sottolineando che l’ex presidente brasiliano “conosceva, gestiva e discuteva la bozza” del piano golpista, nel quale coinvolse anche il resto degli imputati: l’ex ministro della Giustizia Anderson Torres, gli allora funzionari della Difesa Walter Braga Netto e Paulo Nogueira; l’ex capo del gabinetto di Sicurezza Augusto Heleno Ribeiro, l’ex direttore dell’Intelligence Alexandre Ramagen l’ex comandante della Marina Almir Garnier Santos e il suo braccio destro, il colonnello Mauro Cid.

Nella sua relazione, De Moraes ha mostrato immagini degli eventi violenti di quel giorno e ha confutato la difesa di Bolsonaro secondo cui i partecipanti erano religiosi e anziani. “Non c’è nessuna Bibbia da vedere.” Quella non era una “domenica al parco”, ha affermato il giudice. “L’organizzazione criminale ha compiuto tutti i passi necessari per deporre il governo legittimamente eletto. Un obiettivo che, perseguito con tutti i suoi sforzi, non si è realizzato a causa di circostanze che gli accusati non sono riusciti a superare: la resistenza dell’esercito e misure eccezionali”. Dopo l’incriminazione di Bolsonaro e dei suoi sette fedelissimi, seguirà la fase investigativa, in cui le parti dovranno raccogliere prove e raccogliere dichiarazioni di testimoni, prima che il tribunale prenda una decisione definitiva. Per questi crimini l’ex presidente brasiliano rischia una pena fino a 40 anni di carcere.