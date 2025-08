Brasile, deputati e senatori pro-Bolsonaro dormono in Parlamento

agenzia

Bloccate le votazioni, chiedono l'amnistia per l'ex presidente

BRASILIA, 05 AGO – I senatori e i deputati brasiliani dell’opposizione vicini a Jair Bolsonaro passeranno la notte nelle commissioni parlamentari dopo avere costretto ad annullare tutte le sessioni previste oggi nel legislativo brasiliano, per protestare contro l’arresto domiciliare dell’ex presidente. L’obiettivo, riporta il sito all news brasiliano Poder360, è fare pressione sui presidenti del Senato e della Camera, Davi Alcolumbre e Hugo Motta, affinché pongano all’ordine del giorno una proposta di modifica costituzionale (pec) per cancellare l’immunità di chi ricopre cariche pubbliche, il cosiddetto ‘foro privilegiato’, l’impeachment del giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes che ha ordinato ieri i domiciliari di Bolsonaro, e il progetto di legge dell’amnistia fermo da tempo alla Camera nei confronti di chi ha vandalizzato gli edifici di Corte suprema, Parlamento e Palazzo presidenziale l’8 gennaio del 2023 a Brasilia. I parlamentari bolsonaristi, un centinaio, hanno detto ai media brasiliani che lasceranno il legislativo solo quando il progetto di amnistia anche per gli imputati nel processo sul presunto colpo di Stato, a cominciare dallo stesso Bolsonaro, sarà messo ai voti.

