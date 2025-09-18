Brasile: figlio Bolsonaro a Roma, sabato incontro con ‘patrioti’, possibile visita alla Zambelli

agenzia

Roma, 18 set. – Missione a Roma per Flavio Bolsonaro, senatore al parlamento brasiliano e figlio dell’ex presidente Jair, che sarà nella capitale per una serie di incontri con politici italiani ma anche per un confronto con un gruppo di parlamentari dell’opposizione brasiliana. A quanto risulta all’Adnkronos, Flavio Bolsonaro sarà il protagonista dell’incontro organizzato sabato 20 dall’associazione Brazil-Usa e dai ‘Patrioti di Roma’, un movimento di cittadini che vive all’estero e contesta il clima politico attuale in Brasile, segnato da una forte polarizzazione e da contestate decisioni del governo Lula.

La presenza del figlio dell’ex presidente viene data per certa nonostante il 70enne Bolsonaro sia stato costretto nei giorni scorsi a un ricovero d’urgenza, dagli arresti domiciliari a cui è sottoposto da agosto, e gli sia stato diagnosticato un tumore. All’appuntamento – in agenda presso l’Hotel dei Congressi, con inizio alle 10 – parteciperà con un intervento in video anche il fratello Eduardo Bolsonaro, deputato, e Luis Lorenzato, ex parlamentare italiano, che discuterà sul tema ‘Democrazia o dittatura – Il Brasile diviso?’ assieme ad altri parlamentari brasiliani e a partecipanti in arrivo da altre associazione europee di ‘patrioti’

L’obiettivo dell’incontro – sottolinea una delle organizzatrici, Laiza Castro – “è quello di portare l’attenzione internazionale su ciò che molti vedono come una deriva autoritaria in Brasile, avviando un dialogo sul futuro della democrazia nel Paese e sui diritti civili dei cittadini”.

L’appuntamento romano punta anche a rappresentare un momento di solidarietà tra esponenti della diaspora brasiliana e politici italiani, che sono stati invitati al dibattito. In occasione del viaggio in Italia, peraltro, una delegazione di parlamentari brasiliani farà una visita in carcere alla deputata italo-brasiliana Carla Zambelli, detenuta dal 30 luglio nel carcere romano di Rebibbia su mandato di cattura dell’Interpol.