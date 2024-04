Brasile, il governo istituisce due nuove riserve indigene

agenzia

In occasione della Giornata nazionale dei popoli originari

RIO DE JANEIRO, 19 APR – In occasione della Giornata nazionale dei popoli originari il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha istituito due nuove riserve indigene. Si tratta della Cacique Fountoura, nello stato di Mato Grosso, e dell’Aldeia Velha, nello stato di Bahia. Insieme le aree raggiungono a circa 40mila ettari e ospitano quasi 2mila indigeni delle etnie Pataxó e Iny Karajá. Grazie allo status speciale le riserve ottengono delle tutele specifiche previste nella Costituzione. Dall’inizio del suo mandato il capo dello stato ha riconosciuto in tutto 10 territori rispettando parzialmente le promesse fatte in campagna elettorale. Nell’occasione il presidente ha anche rilanciato i lavori del Consiglio nazionale per la Politica indigena, la cui attività era stata congelata nel 2019. Collegato al ministero dei Popoli Indigeni, l’organismo sarà responsabile dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche pubbliche rivolte a questa popolazione.

