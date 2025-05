Brasile: Lula ha un malore, ricoverato in ospedale

agenzia

Annullati gli appuntamenti coi ministri d'Economia e Casa Civile

BRASILIA, 26 MAG – Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha dovuto interrompere gli impegni ufficiali nel pomeriggio nel Palazzo presidenziale di Planalto dopo aver avvertito un malessere ed è stato portato per ricevere assistenza medica all’Ospedale Sirio-Libanese di Brasilia. Lula ha sospeso gli incontri previsti con il ministro dell’Economia, Fernando Haddad, e con il ministro della Casa Civile, Rui Costa, per recarsi in ospedale dove ha già effettuato una serie di esami. Secondo i ministri, riporta il giornalista Igor Gadelha sul sito all news Metrópoles, Lula ha avuto una crisi di labirintite. Secondo Cnn Brasil, Lula è stato circa un’ora nell’ospedale Sirio-Libanese della capitale ma, al momento, la Segreteria della comunicazione della Presidenza brasiliana non ha divulgato nessun dettaglio sul quadro di salute del presidente. La first lady Rosangela ‘Janja’ Lula da Silva non è a Brasilia ma nello stato del Nord-est brasiliano del Ceará con il ministro dell’Istruzione, Camilo Santana.

