Brasile, Lula ratifica la nuova legge sulla reciprocità

agenzia

Consente la ritorsione commerciale contro i dazi di Trump

BRASILIA, 11 APR – Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha approvato senza veti la cosiddetta “Legge della Reciprocità” approvata settimana scorsa dal Parlamento che permette la ritorsione commerciale contro i paesi che impongono sanzioni unilaterali al Brasile, come quelle annunciate dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo rende noto Cnn Brasil. Secondo la legge, il Governo verde-oro potrà imporre come contromisura diritti di natura commerciale che incidano sull’importazione di beni o servizi dal paese che impone barriere commerciali, sospendere le concessioni e le altre obbligazioni sui diritti di proprietà intellettuale e gli obblighi previsti in qualsiasi accordo commerciale di cui il Brasile faccia parte. La legge determina inoltre che le contromisure devono essere proporzionali all’impatto economico causato dalle azioni di altri paesi o blocchi commerciali e prevede consultazioni diplomatiche per mitigare o annullare tali contromisure.

