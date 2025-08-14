Brasile, prezzi accessibili per Paesi meno abbienti a Cop30

agenzia

La ministra dell'Ambiente assicura, i lavori si terranno a Belem

BRASILIA, 14 AGO – “La Cop30 si terrà sicuramente in Amazzonia”. La ministra dell’Ambiente brasiliana, Marina Silva, ha garantito che i Paesi meno abbienti potranno partecipare ai lavori di Belem a prezzi accessibili, rispondendo così alle critiche per l’impennata dei prezzi degli alloggi. “È stato assicurato che tutte le delegazioni dei Paesi vulnerabili avranno prezzi accessibili per partecipare alla COP30”, ha dichiarato Silva al programma “Bom dia, ministra” dell’emittente pubblica TV Brasil. Secondo la responsabile dell’Ambiente, il governo sta ancora lavorando per fare “in modo che anche la società civile abbia le condizioni per partecipare. C’è un grande sforzo per rendere i prezzi compatibili ed equi”, ha aggiunto. Ieri il governatore del Pará, Helder Barbalho, ha affermato che circa 2.320 posti letto saranno destinati alle delegazioni dei 196 Paesi partecipanti alla Cop30, a prezzi agevolati. Le nazioni con minore potere d’acquisto potranno contare su 15 posti letto ciascuna, per un totale di 1.080, al costo di 100-200 dollari al giorno (da 540 a 1.080 real). I Paesi con maggiori disponibilità finanziarie avranno invece 10 posti letto ciascuno, per un totale di 1.240, al prezzo massimo di 600 dollari al giorno (3.200 real).

