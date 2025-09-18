Brennero: abbattuto ultimo diaframma per Tunnel ferroviario

agenzia

Collega Italia-Austria, con 65 km il più lungo al Mondo

ROMA, 18 SET – Abbattuto l’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo per il tunnel del Brennero. Si tratta del primo collegamento sotterraneo tra Italia ed Austria. Alla cerimonia hanno assistito la premier Giorgia Meloni, il suo omologo Christian Stoker, il ministro ai trasporti di Roma, Matteo Salvini, e il suo omologo di Vienna. Una volta terminata sarà la galleria ferroviaria più lunga al Mondo con 65 chilometri.

