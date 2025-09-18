Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Brennero: abbattuto ultimo diaframma per Tunnel ferroviario

Collega Italia-Austria, con 65 km il più lungo al Mondo

Di Redazione |

ROMA, 18 SET – Abbattuto l’ultimo diaframma del cunicolo esplorativo per il tunnel del Brennero. Si tratta del primo collegamento sotterraneo tra Italia ed Austria. Alla cerimonia hanno assistito la premier Giorgia Meloni, il suo omologo Christian Stoker, il ministro ai trasporti di Roma, Matteo Salvini, e il suo omologo di Vienna. Una volta terminata sarà la galleria ferroviaria più lunga al Mondo con 65 chilometri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: