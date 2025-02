Brescia: autopsia su neonata morta dopo parto, da ginecologo ricerche su Sara Pedri

agenzia

Milano, 10 feb. E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo della neonata sulla cui morta, avvenuta poche ore dopo il parto dello scorso 31 gennaio a Desenzano del Garda, indaga la procura di Brescia. Bisognerà attendere novanta giorni, però, per fare luce sul decesso. In sala parto la neonata va in ipossia – una carenza di ossigeno nell’intero organismo – e viene trasportata in ambulanza all’ospedale di Brescia, ma arriva praticamente morta.

Lo scorso 2 febbraio i genitori denunciato l’accaduto e la procura di Brescia iscrive nel registro degli indagati per omicidio colposo nove medici: tre ginecologi, tre anestesisti, due pediatre e due ostetriche. Tra i tre ginecologi indagati c’è anche il nome di un professionista che fa perdere le sue tracce. La moglie, il 3 febbraio, denuncia la scomparsa del compagno (ignaro dell’indagine) di origine siciliana ma con cui viveva da tempo nel Bresciano.