Brescia: Fratoianni, ‘governo faccia chiarezza su quanto avvenuto in questura’

agenzia

Roma, 15 gen. “Perché Avs ha presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi su quanto avvenuto a Brescia nei giorni scorsi? È molto semplice: un gruppo di giovani attivisti climatici hanno denunciato pubblicamente di essere stati prelevati dopo un sit in del tutto pacifico, portati in questura nella città lombarda, fermati per sette ore e già questo ci pare molto anomalo; in particolare hanno denunciato il fatto che alle ragazze presenti è stato ordinato di spogliarsi e poi di fare una serie di piegamenti per ulteriori verifiche”. Così Nicola Fratoianni di Avs ad Agorà su Rai3.

“Tutte procedure che francamente lasciano senza parole e che configurerebbero dal nostro punto di vista una gestione di quel fermo del tutto fuori dalla realtà. Vogliamo sapere dal governo – prosegue il leader di SI – che cosa è successo effettivamente, gli attivisti coinvolti immagino decideranno le proprie azioni o le loro denunce”.