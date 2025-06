Brescia-Trapani 92-86, lombardi in finale scudetto

agenzia

La Germani chiude la serie sul 3-0 contro i siciliani

ROMA, 04 GIU – La Germani Brescia ha battuto 90-86 (23-30, 47-42, 71-69) il Trapani Sharks nella gara-3 delle semifinali dei playoff di basket, portandosi sul 3-0 nella serie e qualificandosi per la finale. Per Brescia sarà la prima della sua storia. Nell’altra semifinale, l’EA7 Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna sono in parità, 1-1, e giocheranno domani la terza partita della serie.

