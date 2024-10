Brics: Erdogan, ‘contribuiscono in modo unico a un giusto ordine mondiale’

agenzia

Kazan, 24 ott. Nel mezzo dell’attuale turbolenza internazionale, i Brics contribuiscono in modo unico alla definizione di un giusto ordine mondiale. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’incontro Brics Plus/Outreach a Kazan. “Nelle condizioni attuali – ha spiegato – la vulnerabilità sociale ed economica è in aumento mentre l’equilibrio di potere sta cambiando. I meccanismi politici e finanziari, prodotto del periodo post-Seconda Guerra Mondiale, non possono essere all’altezza delle aspettative attuali. La Turchia è convinta che un mondo più giusto sia possibile. Stiamo incontrando numerose sfide. La Turchia è determinata a promuovere il dialogo con i Brics con cui abbiamo stretto relazioni basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Questa sede ha un contributo unico nella costruzione di un ordine mondiale equo”.