Brindisi: Conte, ‘ci stringiamo attorno a famiglia carabiniere, si faccia giustizia’

agenzia

Roma, 12 giu. “Sarebbe andato in pensione fra pochi giorni ma è stato ucciso mentre svolgeva il suo servizio per la nostra sicurezza, per la legalità, onorando la divisa. Ci stringiamo con tutto il nostro dolore attorno alla famiglia del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana. Ora speriamo in una rapida cattura dei responsabili e che venga fatta giustizia”. Così Giuseppe Conte sui social.

