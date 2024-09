British invasion su Netflix, serie Gb dominano visualizzazioni

agenzia

Un Inganno di Troppo il piu' visto davanti a Bridgerton

ROMA, 19 SET – British invasion su Netflix nella prima meta’ del 2024: quattro dei 10 più grandi show di quest’anno sulla piattaforma in streaming sono venuti dal Regno Unito (Un inganno di troppo 108 milioni, Baby Reindeer 88 milioni, The Gentlemen 76 milioni e One Day 39 milioni). Questo uno dei dati dell’ultimo Report sull’Engagement diffuso dal colosso di Los Gatos sulla base del 99% di tutte le visualizzazioni da gennaio a giugno. Nella prima meta’ del 2024 gli abbonati di Netflix hanno passato oltre 94 miliardi di ore sulla piattaforma (in lieve aumento dai 93 miliardi dello stesso periodo del 2023). Il thriller britannico Un Inganno di Troppo e’ stato lo show piu’ visto del semestre, seguito dalla terza stagione di Bridgerton, da Baby Reindeer e The Gentlemen. Bridgerton resta una franchise grande e amata: 189 milioni di spettatori hanno seguito tra gennaio e giugno la saga creata da Shonda Rhimes con la terza stagione che da sola ha raccolto 92 milioni di visualizzazioni in meno di due mesi dopo la prima del 14 maggio. “Il tempo di visione – o coinvolgimento – è il nostro miglior indicatore della felicità degli abbonati. Quando le persone guardano di più, rimangono più a lungo e raccomandano Netflix agli altri”, spiega la piattaforma. Se le serie inglesi hanno dominato, le grandi storie possono venire da qualsiasi luogo ed essere amate ovunque. Storie non in lingua inglese hanno rappresentato quasi un terzo di tutte le visualizzazioni. In testa i titoli spagnoli con La Società Della Neve, Berlino, Asunta e Ni Una Màs e quelli della Corea del Sud (La Regina Delle Lacrime, Kiseiju – La zona grigia e My Demon). Bene anche la Francia con Under Paris, l’Italia (Fabbricante Di Lacrime), il Giappone (City Hunter) e l’ India (Heeramandi). Il rapporto evidenzia anche che il pubblico di Netflix ama generi differenti: dall’azione di film come Damsel (144 milioni) e serie come Crooks a serie e film “prestige” come Ripley (9 milioni) e The Crown (12 milioni per la sua stagione finale) Declinato in versione rom-com come con La Madre della Sposa o in drammi strappalacrime come HeartStopper, il romanticismo di ogni tipo continua ad affascinaregli spettatori. Bene anche le commedie, i documentari, i reality e i film di animazione: The Super Mario Bros. Movie ha totalizzato 80 milioni di visualizzazioni “in famiglia” davanti a Minions (73) e Baby Boss (64).

