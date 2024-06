Buchmesse: Pd, ‘da Sangiuliano ingerenze e amichettismo, in Ue ‘caso Italia”

agenzia

Roma, 24 giu. “Un gruppo di autori italiani ha annunciato l’imminente invio di una lettera ai presidenti dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e della Fiera del Libro di Francoforte (Buchmesse), per esprimere preoccupazioni riguardo alle modalità e alle scelte del governo italiano per la partecipazione del nostro paese a una delle più importanti manifestazioni culturali europee”. Così la capogruppo democratica in commissione Cultura della Camera, Irene Manzi.