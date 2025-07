Budapest: Calenda, ‘Orban lede stato diritto, da liberale giusto esserci’

agenzia

Roma, 1 lug. “Io sono pronto a battermi affinché ci sia sempre la possibilità di manifestare pacificamente in un paese europeo. Quello che ha fatto Orban è vietare una manifestazione pacifica, è una lesione dello Stato di diritto, non è il primo. Io sono un liberale e sono andato. Quella manifestazione ha dato il segno a Orban che c’è un limite che non può superare ed era fondamentale farlo”. Lo dice Carlo Calenda a L’Aria che Tira su La7.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA