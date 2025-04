Budapest contro il Pe, ‘criminali in giacca e cravatta’

agenzia

Il governo, 'coprono Salis e ci danno ordini, non ci pieghiamo'

BRUXELLES, 17 APR – “Fatemi capire bene: Ilaria Salis che ha picchiato la gente quasi a morte per strada sfugge alla giustizia intrufolandosi nel Parlamento europeo e ora dà lezioni all’Ungheria? Senza vergogna. Non è un simbolo della democrazia, è un simbolo di quanto sia diventato marcio il Pe. La commissione Libe non ha alcun mandato per sorvegliare gli affari interni, eppure irrompe in Ungheria con un verdetto prescritto e grida al fascismo.” Lo scrive su X scrive il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs all’indomani della missione degli eurodeputati a Budapest. “L’Ungheria non prenderà ordini da criminali in giacca e cravatta”, attacca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA