Budapest, informato Michel e altri su risultati visite pace

agenzia

'Orban non ha mai parlato a nome dell'Ue', dice ministro Boka

BRUXELLES, 10 LUG – Il premier ungherese Viktor Orban ha informato il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ed altri leader dell’Ue sui risultati delle sue visite in Cina e Russia, sono informazioni confidenziali e tocca ora alle istituzioni europee e gli Stati membri cosa fare con queste informazioni. Lo ha detto Janos Boka, ministro ungherese per gli Affari Europei. “Orban non ha mai parlato a nome dell’Ue ed è a conoscenza delle sue responsabilità”, ha detto sottolineando che non è stato possibile informare prima i partner o le istituzioni vista “la natura delicata delle visite”, che sono state possibili “in questa sequenza” solo ora.

