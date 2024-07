agenzia

Lo ha detto il ministro ungherese per gli Affari europei Boka

BRUXELLES, 10 LUG – “Al Corper non c’è sul tavolo nessuna proposta per abbreviare la presidenza ungherese”. Lo ha detto Janos Boka, ministro ungherese per gli Affari Europei, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles.

