agenzia
Budapest, ‘oggi a Copenaghen uno tsunami pro guerra’
'Enorme pressione per abbandonare posizioni a favore della pace'
COPENAGHEN, 30 AGO – “Oggi, alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue, dovremo affrontare uno tsunami di sostegno alla guerra. Più soldi e armi per l’Ucraina, adesione forzata all’Ue, avvio di un’operazione militare… un’enorme pressione per abbandonare la nostra posizione a favore della pace. Non sosterremo alcuna decisione contraria ai nostri interessi o che ritardi la pace”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó.
