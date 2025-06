Bundesliga: Bellingham jr va al Dortmund, Jobe segue orme Jude

agenzia

A 19 anni ceduto dal Sunderland al Borussia per 30 milioni

LONDRA, 10 GIU – Jobe Bellingham ha deciso di seguire le orme del più noto fratello Jude, oggi al Real Madrid, accettando il trasferimento al Borussia Dortmund, in Bundesliga. Una cessione record per il Sunderland che ha incassato oltre 30 milioni di euro per il 19enne centrocampista, cresciuto calcisticamente – come d’altronde il fratello – nelle giovanili del Birmingham. E come Jude, anche Jobe ha deciso di vivere un’esperienza in Germania, firmando per il Dortmund un contratto quinquennale. Lo stesso club che ha consacrato il talento di Jude, poi ceduto al Madrid. Per cercare di minimizzare gli inevitabili confronti con Jude, il fratello minore ha scelto il 77 come numero di maglia, chiedendo che venga stampato sulle sue spalle il nome di battesimo ‘Jobe’ e non il cognome.

