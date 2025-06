Buon compleanno Alfa Romeo, 115 anni nel segno della sportivitá italiana

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Il legame tra Alfa Romeo e i suoi appassionati é da sempre qualcosa di unico nel panorama automobilistico internazionale, un rapporto profondo, autentico e inimitabile che, nei primi 115 anni di storia del Marchio, ha saputo coniugare passione ed eccellenza tecnica, dando vita a una vera e propria comunitá globale. Per celebrare questo importante traguardo, Alfa Romeo ha realizzato due momenti simbolici: il grande raduno, che si é svolto domenica 22 giugno presso il Museo di Arese, e un emozionante video, che viene diffuso proprio oggi (link), quale tributo simbolico a questi primi sei mesi di un anno straordinario, costellato da progetti e partnership di altissimo livello. In occasione del 115° anniversario dalla sua fondazione, Alfa Romeo diffonde un video suggestivo che racconta alcuni dei momenti piú significativi di quest’anno straordinario per il marchio di nobile sportivitá italiana dal 1910. Episodi diversi tra loro, ma legati da un’unica idea di passione, eccellenza e identitá italiana. Il video celebra anche i risultati commerciali del 2025, in particolare di Junior che ha raggiunto oltre 42.000 ordini dal lancio ad oggi. Il racconto visivo si apre con un tributo intimo e profondo alla nuova 33 Stradale, protagonista assoluta di un progetto editoriale di grande pregio. Si tratta del libro “Alfa Romeo 33 Stradale”, realizzato interamente dal team Alfa Romeo, che racconta la genesi della nuova fuoriserie del Biscione attraverso immagini inedite e gli esclusivi interventi dei protagonisti. Una pubblicazione pensata per celebrare un capolavoro d’ingegneria e design, simbolo della rinascita e dell’ambizione del marchio. Il viaggio prosegue in mare aperto con Luna Rossa, un’altra eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, di cui Alfa Romeo é sponsor ufficiale per la 38ª America’s Cup, la regata piú antica e prestigiosa del mondo, che per la prima volta si disputerá in Italia, nello straordinario scenario del Golfo di Napoli. La collaborazione é fondata su valori condivisi – perfezione tecnica, passione per la sfida, orgoglio nazionale – e non si é limitata al mondo della vela: il team ha infatti partecipato anche alla recente 1000 Miglia 2025, guidando una splendida Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956, proveniente dalla collezione Stellantis Heritage e solitamente custodita al Museo Storico di Arese. Infine, si arriva ai campi da tennis, dove a brillare é Jasmine Paolini, nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo. La sua stagione straordinaria, culminata nella storica doppietta agli Internazionali d’Italia, l’ha consacrata come una delle atlete piú amate e rispettate del panorama sportivo. Talento, determinazione, autenticitá: valori che Paolini incarna con naturalezza e che Alfa Romeo ha voluto celebrare nel momento piú alto della sua carriera. Queste istantanee di un anno straordinario, vissuto con intensitá e orgoglio, celebrano il 115° anniversario del marchio e raccontano una storia in continua evoluzione, anche attraverso progetti, tributi e collaborazioni d’eccellenza. Una storia che continua a guardare al futuro con la forza della propria identitá e l’orgoglio di rappresentare l’Italia nel mondo. La giornata del 22 giugno ha visto il Museo Storico Alfa Romeo trasformarsi in un autentico tempio della passione automobilistica. Un pubblico di 1300 appassionati – tra cui alcuni dei 300 Club ufficiali provenienti da tutto il mondo – e oltre 350 vetture hanno preso parte a un evento ricco di emozioni, contenuti e celebrazioni, pensato per rendere omaggio a 115 anni di storia del marchio, in occasione anche del decennale della riapertura del Museo nella sua veste attuale. Il programma si é aperto con il Corso di regolaritá, organizzato in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo, che ha unito teoria e pratica, culminando in una prova cronometrata sulla pista interna. A seguire, il Club Meeting ha riunito i rappresentanti dei Club ufficiali Alfa Romeo a livello internazionale, offrendo un’occasione preziosa di confronto e condivisione. Tra i momenti piú suggestivi della giornata, il flashmob commemorativo: 115 vetture Alfa Romeo, tutte di modelli diversi, hanno composto sulla pista interna del Museo la scritta “Alfa Romeo 115”, dando vita a un’immagine simbolica e potente della passione che unisce gli Alfisti nel mondo. Nel pomeriggio si é svolta la conferenza “115 anni di Alfa Romeo”, parte del ciclo “Backstage”, che ha ripercorso i momenti chiave della storia del Marchio e illustrato il modello della galleria del vento della 33 Stradale. A chiudere il programma, la spettacolare parata delle vetture aperta dal “Tributo GTA”, in omaggio alla leggendaria Giulia Sprint GTA – di cui nel 2025 ricorre il 60° anniversario – e un brindisi collettivo, simbolo del senso di appartenenza che anima da sempre la community Alfa Romeo. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 24-Giu-25 14:13

