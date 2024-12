Buona partecipazione alla giornata “Influ Day” dell’Asp di Messina

agenzia

MESSINA (ITALPRESS) – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina prosegue la campagna antinfluenzale con l’evento “Influ Day”. L’iniziativa si é svolta dalle 9 alle 13 presso molteplici centri vaccinali distribuiti nel territorio provinciale. I punti individuati per le somministrazioni dei vaccini sono stati il centro vaccinale di Messina Nord, il centro vaccinale di Palazzo Satellite, il centro vaccinale di S. Teresa di Riva, il centro vaccinale di Lipari, il centro vaccinale di Milazzo, il centro vaccinale di Patti, il centro vaccinale di S. Agata di Militello, il centro vaccinale di Barcellona Pozzo di Gotto, il centro vaccinale di Mistretta e presso anche l’Uosd di Igiene Ospedaliera dell’Aou Gaetano Martino. Salvatore Sidoti, direttore del Servizio Prevenzione Epidemiologica e Medicina Preventiva dell’Asp di Messina, ha sottolineato come “la vaccinazione con ‘Influ day’ ha registrato una buona partecipazione. Sono il responsabile delle campagne vaccinali presso l’Azienda Sanitaria Provinciale e coordino le attivitá di profilassi vaccinale per garantire la massima copertura territoriale. Sviluppo, inoltre, strategie per aumentare l’adesione consapevole alle vaccinazioni e gestisco la programmazione, la logistica e l’implementazione dei piani vaccinali. Coordino l’attivitá di monitoraggio e sorveglianza epidemiologica. Garantisco l’applicazione dei piú aggiornati standard di sicurezza vaccinale”, ha aggiunto. “La prevenzione – ha detto Maria Gabriella Caruso, direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Azienda Sanitaria – é la chiave per una vita piú sana: insieme, possiamo ridurre il rischio di malattie croniche. Conoscere per prevenire: informazione e controlli periodici sono i nostri maggiori alleati. La nostra missione: fornire strumenti, conoscenze e supporto per una comunitá piú sana. Gli esami periodici sono il miglior investimento sulla tua salute”. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Asp Messina- ads/com 14-Dic-24 13:06

