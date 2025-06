Buonfiglio: “Carraro candidato al Coni? Invece di sette saremo in otto…sarà competizione serrata”

agenzia

Roma, 6 giug. “Franco Carraro candidato alla presidenza del Coni all’ultimo momento? Invece di essere in sette saremo in otto….”, Questa la candida risposta di Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa Kayak, all’Adnkronos in merito all’ufficializzazione delle otto candidature, tra cui la sua, alla presidenza del Coni. Sono otto i candidati che si sfideranno il 26 giugno: Duccio Bartalucci, Luciano Buonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola, Luca Pancalli. “Carraro è una persona che merita rispetto, ma non cambia lo scenario. Io sinceramente sto pensando già al dopo, perché è una macchina che deve partire in fretta. In questo periodo ho continuato ad avere contatti con tutte le forze in campo, con i presidenti federali, con le discipline associate, con il territorio, con gli enti di promozione. Ho un rapporto veramente bello con gli atleti, che hanno contribuito in maniera determinante a costruire il programma che vorremmo mettere in piedi. Ho dialogato con i membri Cio e con i presidenti degli organismi internazionali. Non ho tralasciato nessuno per cercare di comporre, non il mio programma, ma un programma condiviso da tutte le forze in campo”, ha spiegato Buonfiglio.