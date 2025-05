Bus gita universitaria si schianta in Colombia, almeno 10 morti

agenzia

L'incidente è avvenuto tra Tolima e Quindio

BOGOTÀ, 24 MAG – Una gita di studenti e professori universitari si è conclusa in tragedia sabato in Colombia, quando il loro autobus si è schiantato uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 11. L’autista ha perso il controllo del mezzo che stava trasportando 26 passeggeri da Tolima a Quindio. Diverse persone sono state sbalzate fuori dal bus quando ha sbattuto contro la barriera di un ponte. L’università Humboldt nella città colombiana di Armenia ha dichiarato due giorni di lutto dopo “la dolorosa perdita di diversi colleghi, studenti, professori e dirigenti” nell’incidente. L’autobus trasportava “22 alunni, due insegnanti e un addetto alle comunicazioni”, ha dichiarato il rettore dell’università Diego Fernando Jaramillo Lopez. Gli incidenti stradali sono una delle principali cause di morte in Colombia, con una media di 22 decessi al giorno nel 2024.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA