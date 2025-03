BYD lancia ricarica ultraveloce da 1.000 kW, soli 10 minuti

agenzia

Batte Supercharger Tesla. Ipotesi impianto europeo in Germania

PECHINO, 17 MAR – BYD presenta l’innovativa ‘BYD Super e-Platform’ insieme alla tecnologia di ricarica ultraveloce da 1.000 kW, che promette di essere il doppio più potente rispetto all’ultima generazione di Supercharger V4 di Tesla da 500 kW, che la società di Elon Musk ha previsto in Cina nel 2025. Si tratta, nei piani del gruppo cinese di Shenzhen, di un punto di svolta nella tecnologia dei veicoli elettrici in grado di abbattere i tempi di ricarica. I picchi di potenza fino a 1.000 kW, in altri termini, sono stati pensati per ricaricare un pacco batterie da 100 kWh in circa 10 minuti, a fronte delle performance delle colonnine attuali che si fermano a circa 500 kW. Nell’evento di presentazione della nuova soluzione, BYD ha anche aperto i preordini per due nuovi modelli basati sulla Super e-Platform: la berlina Han L Ev (da 270mila yuan, circa 37.500 dollari) e il Suv Tang L Ev (da 280mila yuan, circa 39.000 dollari), entrambi preannunciati a inizio gennaio e di recente inseriti nel registro del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione cinese (MIIT). Secondo i documenti ufficiali, i due modelli dispongono di un sistema a doppio motore: l’anteriore con una potenza massima di 230 kW e il posteriore di 580 kW. Con questa configurazione, la Han L Ev sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi, mentre la Tang L Ev in 3,9 secondi. BYD, infine, rafforza la sfida a Tesla anche in Europa per la produzione. Il gruppo cinese sta pensando di realizzare un nuovo impianto in Germania, che già ospita a Berlino la Gigafactory europea della rivale statunitense guidata da Elon Musk. Se il progetto andasse in porto, si tratterebbe del terzo stabilimento europeo di BYD dopo quelli programmati in Turchia e Ungheria.

