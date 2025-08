C. Conti, 201 miliardi spesa dipendenti P.A 2025, +2,3%

agenzia

Aumenti in linea con inflazione ad eccezione 2022-23

ROMA, 05 AGO – La spesa per i redditi da lavorodipendente nelle pubbliche amministrazioni raggiunge nel 2025 l’importo complessivo di 201 miliardi di euro, con un incremento del 2,3% rispetto all’anno precedente. Lo comunica la Corte dei Conti sottolineando che la spesa crescerà del 2,4% nel 2026 , dello 0,5% nel 2027 e dell’1,7% nel 2028. “sulla base degli importi già destinati ai prossimi rinnovi contrattuali dalla legge di bilancio per l’anno 2025″. Le retribuzioni contrattuali degli ultimi dieci anni (2015-2024) – si legge, mostrano un andamento sostanzialmente allineato con l’inflazione (indice IPCA), con l’eccezione degli anni 2022 e 2023”.Questi due anni, ricorda la Corte dei Conti, sono stati “caratterizzati dalla repentina impennata dei prezzi causata dalle tensioni internazionali, la quale ha determinato una riduzione del potere di acquisto dei salari, sia pubblici che privati. Se si estende, al contrario, l’orizzonte temporale di osservazione emerge che, dopo il lungo periodo di “moratoria contrattuale” per l’intero settore pubblico iniziato nel 2009, si colma il divario che si era precedentemente determinato a favore dei comparti della PA rispetto al settore privato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA