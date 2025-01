C.destra: Cirielli (FdI), ‘da Donzelli valutazione elettorale non critica a Berlusconi’

agenzia

Roma, 30 gen “Stupiscono le critiche superficiali alle dichiarazioni dell’onorevole Giovanni Donzelli. Le polemiche che imperversano non aiutano la coalizione anche se capisco sono frutto della passione e la gratitudine verso il grande leader che è stato Berlusconi”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, coordinatore della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia.

“Le dichiarazioni di Donzelli invece sono un’analisi elettorale, perché la figura di Berlusconi non è in discussione per nessuno di noi in Fdi; molti hanno militato nel Pdl e molti provengono da Forza Italia. Egli ha conquistato un posto nella storia, è stato il leader della coalizione e ognuno di noi è riconoscente alla sua opera e alla sua azione”, ha continuato Cirielli.