C. destra: La Russa, ‘non sono complottista, non vedo un accerchiamento’

Roma, 19 set. Il centrodestra e il governo sono vittime di complotti? “Non sono un complottista, non lo sono mai stato. Credo che sia più corretto parlare di un’evoluzione di eventi. Cioè, succede una cosa e poi magari qualcuno cerca di utilizzarla, ma quello non è un complotto. Un complotto è quando la cosa viene pensata prima e organizzata nei dettagli”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in collegamento con il programma di Rai Tre ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’.