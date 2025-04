C.sinistra: Alfieri, ‘opposizioni insieme per battere Meloni, anche Calenda’

agenzia

Roma, 29 apr. Io indicato in passato come nome per il dopo Schlein? “Assolutamente no, una cosa così la può aver detto solo qualche buontempone, non mi piacerebbe fare il segretario ed è un lavoro che non fa per me. Io penso di potermi occupare meglio di politica estera e di temi legati alla difesa”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pd e membro della segreteria del partito Alessandro Alfieri, intervistato da Giorgio Lauro.